Filtran audios de Cristian Castro teniendo sexo por teléfono: “Te voy a ch*par todo” (+Video)

No ha pasado mucho tiempo desde que el cantante mexicano Cristian Castro, anunció su separación con la argentina Mariela Sánchez, después de haber pasado unos días de ensueño en el país azteca junto a su madre Verónica Castro. Pese a que los rumores apuntaban a que la pareja podría llegar al altar, su quiebre descartó las ideas. “Se terminó la historia (…) La verdad que es difícil situación esto de ser cantante”, aseveró el artista.

Asimismo, se especulaba sobre el posible control de la cordobesa a las cuentas del intérprete, sin embargo, la cereza del pastel habría sido un gasto excesivo por parte de Sánchez en compras con una tarjeta que le suministró su pareja, pero sin permitirle que se excediera en el monto. Aunque se rumora esto, Castro habló muy bien de su ahora expareja: “No, ella es una chica muy buena y la verdad es que todo fue muy tranquilo”.

Aunque aparentemente todo estaba bien, las habladurías sobre una posible infidelidad de la voz de “Lloran las Rosas” estuvo latente durante todo este tiempo, y ahora todo tiene sentido según unos audios publicados en el programa argentino “Los Ángeles de la Mañana” por el periodista Ángel de Brito, en el que se escucha una supuesta conversación de alto voltaje entre el hijo de Verónica con una dama de identidad desconocida.

“Ahora van a escuchar un audio de Cristian, fatal. Porque tiene una cierta adicción al descontrol. Este verano se la pasó escribiéndole a mujeres, invitándolas a Japón. Lo hace desde su teléfono y desde su Instagram”, relató De Brito antes dejar “en la calle” a la estrella de 49 años.

“Qué rico, qué cosa tan rica… Te voy a chupar todo rico. ¿Me dejas verte? Déjame verte sin lo de arriba, déjame verlas. Y abajo también déjame ver. ¿Me dejas?”, se le escucha decir al intérprete. Hasta el momento se desconoce a quién se dirigía, pero confirma que definitivamente el también actor no está preparado para una relación estable, pues aún piensa en ser un Don Juan que está con varias a la vez.

En otras imágenes, publicaron un supuesto chat antiguo de Cristian con otra persona, en la que le reprocha que no ha podido verla. “Feliz año mi amor, te extraño. Ven a verme y vámonos a Japón. No quiero estar acá en el sur ya”, escribe. La persona de manera cortante dejó claro que no quería verlo por un tiempo, lo que ofendió al cantante y de manera déspota respondió: “Jajaja. Te hice viajar por primera vez en tu vida, y reaccionas así”.