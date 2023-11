¡Demandan a Cristian Castro! Conoce el tremendo lío en el que se encuentra el artista

El cantante mexicano Cristian Castro se encuentra en fuertes apuros, luego de que el viernes, 03 de noviembre, saliera a la luz pública una información en medios internacionales que aseguran que el artista de 48 años está siendo acusado por un músico de abuso de confianza y robo.

Se trata del productor Emiliano Bartolucci, de 35 años de edad, quien aprovechó una entrevista para el programa radiofónico Todo para la Mujer, para alegar que el intérprete de “Lloviendo Estrellas” que pronto se convertirá en padre por cuarta oportunidad, lo engañó de la manera más fea posible.

El hombre que se hace llamar en la industria musical Barto, confesó que hace semanas había pautado con Castro ser el telonero de sus espectáculos y que le cobraría solo un 10%, pero, que se llevó un tremendo impacto cuando el manager de la gira, le llamó para decirle que el artista había cambiado de opinión de manera repentina.

“Un día empieza a manejarse distinto y saca al mánager que había armado la gira nacional. El mánager me llama y me dice que con este tipo no se puede trabajar, me cambió mil veces de condición. Cristian no quiere que seas el telonero, pero que sean Cristian que te lo diga y así fue. Nos sentamos en la terraza del estudio y me dice Barto, yo quiero hablar porque a mí me gustaría que la banda sea de metal”, narró Emilio.

En este sentido, indicó que la notició lo tomó por sorpresa ya que venía desde hace cinco meses trabajado e invirtiendo dinero en su repertorio, por lo que exige que el hijo de la actriz Verónica Castro, le pague el 10% que habían pautado, y que también, se le indemnice por incumplimiento de contrato.

Hasta el momento Cristian no ha salido en su defensa y así ofrecer su opinión de los hechos.