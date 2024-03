Exnovia de Cristian Castro insinúa que fue maltratada por el cantante (+Video)

La semana pasada se conoció que el fugaz romance entre el cantante mexicano Cristian Castro y la argentina Mariela Sánchez había llegado a su fin. Un poco más de un mes fue lo que duró esta relación que estaba avanzando muy rápido, pues de acuerdo a diversas informaciones, el azteca ya estaba pensando en darle la roca a la mujer y así poder llegar al altar.

Sin embargo, todo se desplomó luego de que ambos pasaran unos días increíbles en México, donde el artista ofreció dos conciertos junto a Yuri. En la visita a su tierra natal, los tortolos pudieron compartir con Verónica Castro, la madre del novio, por lo que aparentemente el idilio iba viento en popa, pensamiento que rápidamente se desplomó con la ruptura.

Ya conocíamos las declaraciones de Cristian, en las que básicamente alegó que todo había finalizado por la apretada agenda que tiene, pero, unas recientes palabras de la asesora inmobiliaria desmontan el show y dejan al mexicano como un “celópata”. Según lo comunicado por la argentina, ellos discutieron el 22 de febrero por un ataque de celos del intérprete de “Azul”, información que confirma los rumores sobre una posible toxicidad de Castro.

“Yo con él nunca tuve nada malo de él, sí tuve una discusión fuerte al último porque él vio algo que no era (…) Yo, frente a una reacción de una persona que ve una foto del 2022, yo no puedo sostener que él piense que yo tengo una relación con alguien que no”, dijo. De este modo, deja entrever que su ex tomó una mala actitud hacia ella y posiblemente la trató de la peor manera.

En otras respuestas para el programa Intrusos, Sánchez pidió que ya no quería hablar del tema, pues no se sentía bien y estaba triste. Además, admitió que ambas familias quedaron en buenos términos. “Mi familia tiene buena relación con Cristian, lo quiere mucho así que todavía ni hablé con ellos, no saben nada”. En cuanto a la relación con su exsuegra, comentó que se la llevan muy bien.

La versión de "El Gallito Feliz"

En su llegada a Los Ángeles, Estados Unidos, el azteca confesó que su romance había terminado, aunque no quiso dar detalles sobre lo que había sucedido. “Se terminó la historia (…) La verdad que es difícil situación esto de ser cantante”, de igual forma fue abordado sobre los rumores que afirmaban que, Mariela quería administrar su dinero y era muy celosa con el cantante.

“No. Ella es una chica muy buena y la verdad es que todo fue muy tranquilo. No se pudo más”, agregó. Sobre el viaje que hicieron juntos a México, donde pasaron unos días junto a la madre de Cristian, el artista respondió acerca de la repentina separación: “Lamentablemente lo hablamos y terminamos todo bien”. Sin embargo, de acuerdo a medios argentinos, todo se habría ido a la basura cuando después de una discusión, el cantante le dijo “prostit*ta”.