Querida y respetada conductora venezolana se une a "Despierta América"

El show “Despierta América” de Univisión, es uno de los más importantes, vistos y destacados de la televisión latina en Estados Unidos. El matutino cuenta con un gran equipo que alegra a la audiencia, como lo son Alan Tacher, Raúl González y Karla Martínez.

Gran ingreso

Ahora al programa transmitido de lunes a viernes, se le una de las presentadoras más queridas y respetadas de Venezuela. Se trata de Chiquinquirá Delgado, quien tendrá un espacio dinámico para contarle al público su experiencia positiva como inversionista de bienes raíces.

Fue el miércoles 13 de agosto que la criolla que comenzó su carrera como participante del Miss Venezuela 1990, arrancó con el segmento luciendo como siempre de punta en blanco, con un hermoso y ceñido vestido en color rojo.

Delgado comentó que el espacio se trata de darle a quienes ven el show herramientas útiles para comprar objetos para la casa y cuidar el patrimonio de la familia.

Chiqui contó con la participación del agente de bienes raíces Edgar Márquez.

Mensaje de felicidad

“Y qué tal si decidimos reinventarnos y todo funciona? Todo se alinea como lo soñamos, Si callamos esas vocecitas que siempre aparecen con el peor escenario y lo reemplazamos con el propósito de sumar a las vidas de otros y a disfrutar y divertirnos en el proceso”, escribió la criolla en su publicación de Instagram.

Desde hace tiempo la venezolana ha estado compartiendo en sus redes la pasión y entrega que tiene en la venta de algunas propiedades en Florida, Estados Unidos, por lo que reafirma su nueva carrera en el mercado de los bienes raíces.