Aragua se titula campeona en baloncesto 3x3 en los Juegos Nacionales 2025

El estado Aragua se quedó con el campeonato en baloncesto 3x3 en la XIX edición de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, disputada en las canchas del gimnasio Carlos Sánchez, en Coro, estado Falcón. Los aragüeños se quedaron con los máximos honores tras superar en la final (11-10) a Miranda.

Dirigidos por Michael Flores, exjugador profesional y dos veces mundialista en baloncesto 3x3, los maracayero dejaron una presentación notable en territorio falconiano. Los chamos conquistaron el título de forma invicto luego en la primera ronda a Apure (17-11), Bolívar (12-5) y Delta Amacuro (18-2). Asimismo, los jugadores mantuvieron su contundencia en las rondas finales con triunfos sobre Sucre (21-6) en los cuartos de final, Falcón (11-10) en semifinales y Miranda (11-10) en el duelo por el cetro nacional.

Aragua vivió sus partidos más complicados contra los representantes falconianos y mirandinos, donde tuvieron que remontar el marcador en los minutos finales. Mayh Flores (capitán), Joshua Silva, Eliab Escalona y Jhan Herrera fueron los protagonistas en darle la corona a los de Maracay.

Aragua es campeona en baloncesto 3x3

Joshua Silva y Eliap Escalona brillaron en momentos claves en los últimos dos compromisos ante Falcón y Miranda. Asimismo, los rebotes de Jhan Herrera y los puntos de Mayh Flores fueron vitales para cerrar los duelos para asegurar el campeonato en estos Juegos Nacionales Estudiantiles.