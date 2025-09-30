Rangers toma esta dura decisión con Bruce Bochy para el 2026 (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Así como hay peloteros legendarios en el mejor beisbol del mundo, igualmente hay dirigentes que han construido una trayectoria sumamente exitosa y uno de esos casos, es el de Bruce Bochy, quien oficialmente finalizó su corto, pero exitoso ciclo con los Rangers de Texas.

La información se dio a conocer este lunes, 29 de septiembre, por la organización que hace vida en el Oeste de la Liga Americana, quienes indicaron que fue una decisión de mutuo acuerdo con el experimentado estratega de 70 años. Sin embargo, Bochy podrá seguir en este equipo como asistente especial o abrirse camino en otra franquicia, si así lo desea.

Bruce Bochy deja un legado imborrable en los Rangers de Texas con la Serie Mundial 2023:

Aunque la decisión se tomó tras la segunda eliminación de forma consecutiva de Texas en temporada regular, lo cierto es que Bruce dejó un legado imborrable en este novena.

Esto debido a que en el 2023 los llevó al primer campeonato de Serie Mundial en su historia, en la que significó su campaña de debut como mandamás de esta organización.

¿Bruce Bochy podría regresar a los Gigantes de San Francisco?

Antes de que se confirmara que Bochy no seguiría al frente de los Rangers, ya se hablaba de un fuerte rumor, en el cual este dirigente podría volver a los Gigantes de San Francisco, novena con la que ha tenido más éxitos siendo manager.

Con ellos, Bruce estuvo al frente desde 2007 hasta 2019, otorgándole tres anillos de Serie Mundial a esta novena (2010,2012 y 2014). El reciente mandamás de los de la bahía, Bob Melvin, ya fue despedido.