MLB: Roki Sasaki formará parte del roster de los Dodgers en la postemporada (+Info)

Los Dodgers de Los Ángeles han confirmado la inclusión del lanzador japonés Roki Sasaki en el roster para la Serie de Comodines de la MLB. El anuncio fue realizado por el mánager Dave Roberts, quien destacó el rendimiento del joven de 23 años durante la última semana de la temporada regular, donde brilló con dos apariciones como relevista sin permitir carreras.

Sasaki, considerado uno de los prospectos más prometedores del beisbol internacional, tendrá un rol en el bullpen angelino durante la postemporada. Aunque se espera que su participación se limite a situaciones sin peligro, su capacidad para dominar en cortos tramos podría abrirle oportunidades en momentos clave.

El derecho japonés impresionó en sus primeras salidas en Grandes Ligas, mostrando velocidad y control, pero problemas de control y una lesión, lo mantuvieron fuera por casi cuatro meses del roster del equipo grande.

Durante sus dos relevos en la última semana de la campaña, Sasaki lanzó dos entradas sin permitir carreras, lo que consolidó su candidatura para formar parte del grupo que buscará avanzar en octubre. Su presencia añade profundidad al cuerpo de lanzadores de los Dodgers.

Posible impacto de Sasaki en la Serie de Comodines

Aunque su rol inicial será sin corredores en las bases, no se descarta que Sasaki tenga protagonismo si continúa demostrando eficacia. Su perfil encaja en el tipo de lanzador que puede sorprender en momentos críticos, especialmente en series cortas.