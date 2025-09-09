Dave Roberts deja claro el camino a Roki Sasaki para volver a Las Mayores (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El joven lanzador derecho de los Dodgers de Los Ángeles, Roki Sasaki, ha tenido una campaña de estreno bastante decepcionante. El serpentinero nipón mostró dificultades tempranas durante su breve estadía por el equipo grande.

No obstante, Sasaki, quien actualmente se encuentra en una asignación de rehabilitación con Triple-A Oklahoma City, sigue mostrando el mismo nivel; situación que ha causado un poco de estrés en el mánager de los californianos, Dave Roberts.

Dodgers esperan más

Este lunes, durante una conversación con periodistas, el timonel de los Dodgers, precisó que espera más del jugador de 23 años. “Creo que lo principal para Roki es simplemente el rendimiento. Aumentar su velocidad y control. Simplemente, lanzar bien (...) Estamos en la contienda por los playoffs. Así que tiene que seguir mejorando su nivel para estar aquí”.

Esta es la segunda vez esta semana que Roberts dice algo similar sobre Roki Sasaki, quien llegó a los Dodgers con un contrato estándar de ligas menores después de dominar la NPB la temporada pasada.

“Como dije hace un par de semanas, tenemos que jugar con nuestros mejores jugadores”, dijo Roberts sobre Sasaki viendo octubre. “Y este es el momento, ahora mismo. Y, repito, Roki ha pasado por mucho este año. Y todavía tiene muchísimo talento. Solo queremos ver más”.

Roki Sasaki ha trabajado para volver al montículo y finalmente pudo iniciar una asignación de rehabilitación el mes pasado. Sin embargo, tras cuatro aperturas de rehabilitación, las cosas han sido difíciles para el lanzador derecho.

El nipón tiene una efectividad de 7.07 con 17 hits, ocho bases por bolas y 11 carreras limpias en 14 entradas de trabajo en Triple-A. “Mi intención es volver al montículo de las Grandes Ligas y lanzar de nuevo”, dijo Sasaki. “Dicho esto, también necesito luchar por la oportunidad. No creo que me la den de inmediato. Así que saben que este mes será importante para mí, ya que me enfrentaré a bateadores todo el tiempo”.

Roki Sasaki tiene la juventud de su lado, pero con respecto a su regreso en 2025, debe comenzar a demostrar que claramente está avanzando hacia una producción más consistente.