Los campocortos dominan la lista de errores esta temporada ¿Quién lidera?

Elly de la Cruz de los Rojos de Cincinnati, con 22, encabeza la lista de errores en las Grandes Ligas (MLB). Le siguen Anthony Volpe de los Yankees de Nueva York, con 18, y CJ Abrams de los Nacionales de Washington, con 17. Es notable que los tres jugadores son campocortos, una coincidencia que no es casualidad en el béisbol.

¿Por qué los campocortos cometen más errores?

Los campocortos enfrentan una alta demanda defensiva. Reciben una gran cantidad de batazos, especialmente rodados, que van a través de su zona. Esto incrementa las oportunidades de cometer errores en comparación con otros jugadores del infield.

Tiros largos y difíciles

Muchos tiros que tienen que hacer los campocortos son largos y difíciles, especialmente los que van a primera base. A diferencia de un segunda base o un primera base, la distancia y el ángulo del tiro aumentan la complejidad y el riesgo de una mala ejecución.

Jugadas de alta dificultad

Los campocortos a menudo intentan jugadas de gran dificultad que otros jugadores de cuadro ni siquiera se atreverían a hacer, por ejemplo, intentar detener un batazo difícil o lanzar la pelota a primera base en movimiento. Esto no solo demuestra la habilidad, sino también el riesgo inherente a la posición. En pocas palabras, la alta cantidad de oportunidades para intervenir en jugadas, la complejidad de los tiros y la naturaleza riesgosa de la posición contribuyen a que los campocortos cometan más errores que cualquier otro jugador de posición.

