Anthony Volpe continúa con sus problemas ofensivos tras días de descanso (+Detalles)

El problema del campocorto de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, va más allá de su ofensiva o defensiva. Tras un par de días en la banca, el shortstop, regresó en el mismo plan de días anteriores.

En sus últimos dos juegos, el torpedero no ha conectado imparable en nueve apariciones al plato, con tres ponches. Sin embargo, el mánager de los “Mulos del Bronx”, Aaron Boone, se aferra a defenderlo.

La mala racha de Volpe

Desde el pasado 15 de agosto, Volpe está sumido en una mala racha que no parece terminar. El infielder ha conectado un imparable (doblete, el 19 de agosto ante Tampa) en 37 turnos, además de tres carreras anotadas. En ese lapso, tiene línea ofensiva de .031/.031/.063 (Avg/Obp/Slg).

En lo que va de mes, Anthony Volpe ha conectado solo 12 imparables en 80 apariciones al plato, dos cuadrangulares, ha recibido cuatro boletos, ha impulsado siete y se ha ponchado en 22 oportunidades. Batea para .150/.190/.300 (Avg/Obp/Slg).

Anthony Volpe lidera la Liga Americana con 17 errores esta temporada. “Él tiene mucha habilidad. Ha mostrado muchos destellos de eso. Creo que el próximo paso para Anthony, sin embargo, es la consistencia y limitar algunos de sus altibajos”

En la victoria de los Yankees de este miércoles ante los Nacionales de Washington, Volpe fue abucheado después de poncharse para terminar la tercera entrada, luego de que los neoyorquinos anotaran nueve carreras.

“Lo más frustrante de los momentos difíciles es el psicológico”, dijo Stanton. “Piensas en ello desde que te despiertas hasta que te acuestas. Y eso también se vuelve perjudicial. Tienes que simplificarlo todo (…) Trabaja tan duro como cualquiera. Todos lo apoyamos”.