White Sox colocan al jardinero cubano Luis Robert Jr. en lista de lesionados (+Detalles)

El jardinero cubano de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Jr., fue colocado este miércoles en lista de lesionados de 10 días, un duro golpe para el jugador antillano, quien comenzó a rendir en el plato.

El patrullero abandonó el partido del martes contra Kansas City por dolor en el tendón de la corva izquierdo. Los White Sox también llamaron al jardinero Will Robertson de Triple-A Charlotte antes del último partido de su serie contra los Royals.

Los números de Robert Jr

Luis Robert Jr., de 28 años, batea .223, el peor promedio de su carrera. Sin embargo, se ha recuperado de un inicio lento, cuando conectó para .190 con nueve jonrones, 35 carreras impulsadas y 93 ponches en sus primeros 79 juegos.

Ha estado mucho mejor desde el receso del Juego de las Estrellas, bateando .298 (34 de 114) con cinco jonrones y 18 carreras impulsadas en sus últimos 31 juegos.

Luis Robert Jr., un All-Star de 2023, tiene 102 jonrones y 102 robos en 577 juegos de carrera, uniéndose a Minnie Miñoso, Ray Durham y Alexei Ramírez como los únicos jugadores en registrar al menos 100 jonrones y 100 robos con la franquicia.

Se creía que estaba disponible antes de la fecha límite de canjes, pero los White Sox optaron por quedarse con el toletero, que se encontraba en una mala racha.

Luis Robert Jr. fue un All-Star en 2023, cuando terminó 12º en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.