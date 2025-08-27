MLB: Este lanzador de Seattle está muy cerca de hacer historia en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Una de las principales figuras dentro de la organización de los Marineros de Seattle en lo que va de la temporada es el lanzador Bryan Woo. El derecho no ha dejado de deslumbrar al mundo desde el montículo y sigue evidenciando que es de los mejores de su generación dentro de la Major League Baseball.

El joven de 25 años se ha consolidado como un pilar de la rotación y cada una de sus actuaciones es un nuevo testimonio de la historia que puede crear en los más grandes récords de la franquicia, tanto en el presente como en las próximas temporadas.

Su capacidad para limitar corredores y mantener un dominio constante ha puesto en perspectiva el alcance histórico de su rendimiento. El dato más revelador es su WHIP, ya que está en camino de cerrar su segundo año consecutivo con un WHIP inferior a 0.95, una hazaña que muy pocos lanzadores han alcanzado de manera constante, según, OptaSTATS.

Bryan Woo, a un paso de la historia en MLB

Este nivel de talento no solo habla de su consistencia, sino también de un estilo de juego que combina precisión, confianza y madurez competitiva a la hora de subir a la lomita. Por lo que, para muchos expertos y fanáticos, tiene mucho del histórico venezolano Félix Hernández.

Por si fuera poco, este registro cobra aún más valor, ya que el único lanzador que logró temporadas consecutivas con un WHIP inferior a 0.95 antes de cumplir los 26 años fue Walter Johnson en 1912 y 1913. Johnson, respectivamente.

En resumen, el desempeño de Bryan Woo es un claro ejemplo de la calidad de lanzadores que tienen los Marineros de Seattle para los próximos años dentro de las Grandes Ligas y, sin duda, será uno de los nombres que será de las próximas estrellas en el montículo.