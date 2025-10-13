En Barcelona son positivos con una nueva fecha de regreso al Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona está en plena campaña 2025-26 en su lucha por mantenerse en carrera por todos los títulos. Sin embargo, esa disputa no deja de lado los deseos del club en distintos frentes.

Uno de ellos sin duda alguna es la vuelta a su recinto, el Sportify Camp Nou, que sigue siendo epicentro de una remodelación, que espera concluir con uno de los mejores estadios del mundo.

Lo nuevo sobre este asunto lo contó el diario Sport, en el que detallan las nuevas insinuaciones que tienen desde la entidad sobre la vuelta al estadio, aunque mantienen la calma a la hora de dar fechas exactas.

Pese a ser cauto, recientes informaciones dan cuenta que "esta misma semana podría recibir el Barça la Licencia de Primera Ocupación de la fase 1A, que permitiría el regreso al estadio con 27.000 espectadores que ocuparían las dos primeras graderías de Tribuna y el Gol Sur", dicen en Sport.

¿Noviembre el mes del regreso de Barcelona al Camp Nou?

El propio director de Operaciones del club, Joan Sentelles, ha dado en la tecla con el tema en una entrevista en la Cadena SER, mientras Sport señala que las conversaciones entre club y el Ayuntamiento de Barcelona se mantienen constantemente en clave muy positivas.

Ahora bien, desde el propio portal también añaden que la aprobación de la licencia no significaría un regreso inminente, dado que la institución ya confirmó al estadio de Montjuïc como sede para los duelos ante Girona por LaLiga y Olympiakos en Champions League.

A lo interno del club habrían mantenido como recomendación regresar finalizada la fase 1B, es decir para un aforo de 45.000 personas, que permitiría ocupar las zonas de Tribuna, Gol Sur y Lateral.

Esto último está apegado estrictamente a una decisión económica, en la que el nuevo director general, Manel Del Río, reconoció en una entrevista que la apertura del Spotify Camp Nou con capacidad para 27.000 espectadores no sería del todo sostenible.

Finalmente, con esto sobre la mesa y hablando de fechas concretas, todo apuntaría a noviembre, después de cumplir con lo estipulado en cuanto a normativa del Ayuntamiento y con el visto bueno de los técnico.

En ese escenario ese posible regreso de Barcelona a su recinto estaría enmarcado contra el Athletic Bilbao por LaLiga, previsto para el venidero 22 de noviembre.