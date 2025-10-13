Barcelona y sus dudas con esta estrella de cara al clásico contra Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La fecha en el calendario ya está fijada y el FC Barcelona sigue moviendo piezas de cara al primer clásico de la temporada contra el Real Madrid, el 26 de octubre. La intención es llegar de la mejor manera y las más recientes informaciones apuntan esta dirección con una de sus máximas estrellas actuales.

Se trata de Raphinha, quien está en pleno proceso de recuperación de una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y con el se quiere llevar las cosas con calma para no poner en riesgo su presencia en este partido.

Justamente, en el diario Sport han compartido que internamente son cautelosos a la hora de darle acción al brasilero en el venidero duelo de los culés este sábado ante Girona, más allá de que esté retomando los trabajos físicos.

Sin embargo, Hansi Flick no querría poner en riesgo la recuperación de un jugador clave en su esquema, menos en este tramo de la campaña en la que los azulgranas han sufrido una seria de lesiones importantes en jugadores como Lamine Yamal, Dani Olmo, Gavi, Fermín López, entre otros.

Con Raphinha no se tomarán riesgos

En Sport señalan que "los próximos días marcarán la decisión, ya que está previsto que el jugador vuelva a entrenar en el césped para probarse al máximo nivel. Hoy ya se ha visto sobre el césped a Lamine Yamal y a Fermín López junto al resto del grupo".

Una información que es buena noticia para un Flick que quiere retomar la senda de la victoria, después de dos derrotas seguidas; primero en Champions League ante PSG (1-2) y luego en LaLiga con el Sevilla (4-1).

"Hansi Flick considera al brasileño una pieza clave en su esquema y antes de acelerar se comprobará que todas las sensaciones son buenas", continuó analizando el diario catalán.

Con todo esto, Barcelona sabe que ese partido puede ser clave para tomar un segundo aire y el liderato del torneo doméstico, que cedió en la jornada anterior y que hoy está en manos merengues con 21 puntos por los 19 culés.