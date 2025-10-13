FC Barcelona sufre otra baja sensible tras la última fecha FIFA

Suscríbete a nuestros canales

FC Barcelona está en un momento de crisis por culpa de las lesiones. La Selección de España sumó un problema más a la disciplina catalana, ya que una de sus estrellas convocadas cayó lesionado sin jugar; algo que le crea un dolor de cabeza a Hansi Flick para hacer las alineaciones.

Luis de la Fuente convocó a Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Ferrán Torres del Barca para las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026: Georgia 2-0 el pasado 11 de octubre y Bulgaria este próximo 14 del mes. Sin embargo, sin disputar un minuto, uno de los blaugranas regresó lesionado.

Dani Olmo es el futbolista que volvió lesionado del parón de selecciones de la FIFA. Un duro golpe para Flick que lo usa como titular en muchos de los encuentros por las lesiones actuales. El media punta sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda sin disputar un minuto.

Las lesiones afectan al FC Barcelona en el comienzo de temporada 2025-26

Las lesiones se están burlando del FC Barcelona, ya que tienen hasta 3 jugadores titulares e importantes de baja. El último caso fue el de Dani Olmo que llega lesionado de la Selección de España sin disputar un minuto de juego. Sin embargo, no es la baja más importante del club en este tramo de la temporada.

Lesiones del FC Barcelona en la temporada 2025-26

Gavi: Lesión de menisco interior - 31 juegos perdidos

Marc-André ter Stegen: Lesión de espalda - 19 juegos perdidos

Fermín López: Lesión muscular - 6 juegos perdidos

Joan García: Lesión de Menisco desgarrado - 6 juegos perdidos

Raphinha: Lesión en el muslo - 3 juegos perdidos

Lamine Yamal : Lesión en el pubis (pubalgia) - 2 juegos perdidos

: Lesión en el pubis (pubalgia) - 2 juegos perdidos Dani Olmo: Lesión muscular (sóleo pierna izquierda)

