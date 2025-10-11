Dani Olmo se convierte en seria duda para el Clásico contra el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona sigue recibiendo bajas. Dani Olmo se perderá los encuentros de la selección española contra el Georgia en Elche y ante Bulgaria en Valladolid el martes por lesión. El jugador se unió a la convocatoria española el pasado lunes presentando signos de fatiga muscular izquierda, sin embargo el viernes la Federación Española (RFEF) anunció una lesión en un gemelo sufrida en el entrenamiento en Las Rozas.

Está nueva lesión de Olmo, es muy probable que lo ausente del Clásico ante el Real Madrid el 26 de octubre.

El mediapunta tuvo que retirarse de m la concentración y al mediodía de este sábado 11 de octubre llegó a Barcelona, tal como lo informó la RFEF tras notar importantes molestias en el gemelo izquierdo, zona en las que venía presentando molestias desde el día anterior.

El periodista Josep Soldado, habló con él tras su llegada al aeropuerto para preguntarle si llegará al Clásico del 26 de octubre, el jugador sólo pudo decir "Ya veremos".

El Barcelona hará pruebas médicas

Por su parte, el Barça le hará las debidas pruebas médicas este lunes 13 de octubre al jugador en la Ciutat Esportiva, para conocer el grado de importancia que tiene la lesión que ha sufrido.