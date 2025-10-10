Más problemas para el Barcelona: Olmo también se lesiona con la selección

Suscríbete a nuestros canales

Siguen las bajas en La Roja y para el Barcelona. Luis De la Fuente a pocas horas para enfrentarse ante Georgia, por la fase de clasificación del Mundial de 2026, recibió la noticia de que Dani Olmo no ha podido terminar la sesión de este viernes, que se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, luego de presentar molestias en un gemelo.

Esta noticia no solo afecta al seleccionado español, sino al Barcelona de Hansi Flick quien ya tiene una lista de lesionados.

Parte médico de Dani Olmo

El parte médico de Olmo confirmó que no podrá estar disponible para el partido de mañana ni ante Bulgaria el próximo martes. “El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda”, dicta la nota de la RFEF.

“Por ello, se le han realizado unas pruebas complementarias y se ha diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona. El jugador iniciará su recuperación en la concentración de la Selección y mañana regresará a Barcelona cuando el resto de la expedición viaje hasta Elche para enfrentarse a la selección georgiana", añaden.

De La Fuente explicó durante la rueda de prensa previa al encuentro, que Dani no había entrenado en toda la semana, pues venía arrastrando diversas molestias. Luego de arrancar la sesión de este viernes, sintió un problema en el gemelo, que no se descarta sea una rotura a falta de pruebas.

Malas noticias para Hansi Flick

El técnico alemán, ahora suma uno más a su lista de lesionados, quedando sin tres que actúan como enganches en el Barça: Gavi, Fermín y el mismo Olmo.