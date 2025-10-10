El millonario costo de la propiedad de Ismael Cala en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Con mucho trabajo y esfuerzo, Ismael Cala logró tener una propiedad valorada en millones de dólares, ubicada en Miami, Florida. En un video para las redes sociales de Robert Sielmann, un especialista en propiedades de lujo en Miami, el periodista cubano reveló el costo.

Un tour por mansión llevó a los espectadores a cada rincón íntimo de su hogar, pasando por los extensos jardines, la terraza y piscina, hasta el área de recibimiento. Para Cala la naturaleza fue lo más importante al momento elegir su hogar.

De igual manera, destacó que una propiedad ostentosa no estaba entre sus planes. Su propiedad cuenta con cinco amplias habitaciones, un extenso laberinto que lleva a sus invitados a recorrer cada parte y llevarlo hasta los más recóndito del lugar.

Además, la altura es notable en cada paso, pues a los ojos de Ismael es sinónimo de elegancia. Con un anfiteatro y un lago dentro de su hogar, el destacado escritor disfruta sus días al lado de su esposo y seres queridos.

¿Cuánto cuesta la propiedad de Ismael Cala?

Ni corto ni perezoso, Ismael Cala reveló que su propiedad tiene un valor entre 4.5 o 5 millones de dólares sin sumar el millón que ha invertido en todo tipo de plantas que habitan a lo largo y ancho.

Según comentó, cuesta 50 mil dólares mantener todo el jardín de su casa. Cabe destacar que, el reconocido comunicador social tiene alrededor de cinco años viviendo en el lugar.