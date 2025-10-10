La fatídica jugada: El error en extrainnings que sentenció a los Filis ante los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles lograron este jueves su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN), dejando en el camino a los Filis de Filadelfia en un juego lleno de emociones que se definió en entradas extra y que terminó con un error defensivo decisivo.

Durante la parte baja de la décima primera entrada del cuarto Juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, un relevista de 24 años de los Filis, Orion Kerkering, protagonizó la jugada que puso fin a la temporada de su equipo.

Kerkering, el autor de la desafortunada jugada, enfrentará una larga temporada baja.

La Fatídica Entrada

Con dos outs en la pizarra, el lanzador zurdo venezolano de los Filis, Jesús Luzardo, permitió imparables consecutivos de Tommy Edman y del antesalista de los Dodgers, Max Muncy. Acto seguido, el mánager del conjunto de Pensilvania decidió traer al derecho Orion Kerkering.

El diestro otorgó boleto al jardinero puertorriqueño Enrique Hernández para llenar las bases y enfrentar al patrullero cubano Andy Pagés. En cuenta de un strike sin bolas, el patrullero hizo swing a un sinker en la zona interna del plato para conectar un rodado al lanzador que, con una ejecución rutinaria, debió haber terminado la entrada. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.

Kerkering tomó la pelota y, en un momento de presión, hizo un lanzamiento descontrolado a home que terminó rebotando contra las vallas publicitarias del fondo. El error permitió la anotación de Hyeseong Kim, quien ingresó como corredor por Tommy Edman, para así sellar la victoria de los Dodgers.

Incluso en la imagen puede verse como el receptor JT Realmuto, le indica al serpentinero que realice el lanzamiento a la inicial, pues a Pagés le faltaba un largo trecho para llegar a la almohadilla.

El relevista, de corta experiencia en las Grandes Ligas, fue puesto en una situación de alta presión para la que, al parecer, no estaba preparado.