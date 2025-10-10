Juego 5 Decisivo en la ALDS: Skubal (Tigres) vs. Kirby (Marineros) por el Pase a la SCLA

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Detroit y los Marineros de Seattle se enfrentan este viernes en el quinto y último juego de la Serie Divisional (ALDS), donde se definirá qué equipo avanzará para medirse a los Azulejos de Toronto por el banderín de la Liga Americana (SCLA).

Los Tigres de Detroit no clasifican a la Serie de Campeonato desde la temporada 2013, cuando cayeron en cinco encuentros ante los Medias Rojas de Boston. Por su parte, los Marineros no alcanzan dicha instancia desde la temporada 2001, cuando perdieron en cinco juegos ante los Yankees de Nueva York.

En los últimos 25 años, los “Bengalíes” han perdido dos Series Mundiales (2006 ante Cardenales de San Luis y 2012 ante Gigantes de San Francisco), y no ganan el Clásico de Otoño desde la temporada de 1984. Los Marineros, en contraste, siguen siendo uno de los pocos equipos de las Grandes Ligas que jamás han llegado a la Serie Mundial.

El Duelo de Pitcheo

Los Tigres de Detroit enviarán a su mejor abridor, el zurdo Tarik Skubal, quien fue el ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana la temporada anterior y es nuevamente candidato al galardón. El siniestro tuvo una impresionante marca de 13 victorias y seis derrotas con 2.21 de efectividad en 31 aperturas.

En sus 195.1 entradas lanzadas, Skubal permitió 141 imparables, 48 carreras limpias, 18 jonrones, otorgó 33 boletos y ponchó a 241 bateadores, registrando un WHIP de 0.89.

Esta será su segunda participación en postemporada. Actualmente, registra dos ganados y uno perdido con 2.14 de efectividad y 43 ponches en cinco juegos, todos como abridor. En esta temporada regular, se enfrentó a los Marineros en dos ocasiones, sumando dos derrotas con 5.91 de efectividad y 13 ponches.

Por su parte, el mánager de los Marineros, Dan Wilson (asumiendo que Wilson es el manager en este escenario), designó al derecho George Kirby para enfrentar a los Tigres en el encuentro decisivo. El diestro cerró la temporada con un registro de 10 victorias y ocho derrotas con 4.21 de efectividad en 23 juegos iniciados.

En 126 episodios de labor, Kirby permitió 121 imparables, 59 carreras limpias, 15 jonrones, otorgó 29 boletos y ponchó a 137 rivales para un WHIP de 1.19. Esta también será su segunda aparición en playoffs. No tiene decisión (ni ganado ni perdido), con una efectividad de 1.38, 14 ponches y un salvamento en tres apariciones.

Contra los Tigres esta temporada, permitió cuatro carreras y cinco hits, con tres bases por bolas y seis ponches en 5 entradas, en un solo enfrentamiento el pasado 12 de julio.