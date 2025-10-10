Más de $33,000 en asistencia económica: Beneficios para familias en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de los Estados Unidos ofrece una serie de programas sociales que permiten a las familias recibir depósitos mensuales en sus cuentas bancarias. Para muchas familias en situaciones de necesidad, la posibilidad de acumular más de $30,000 al año puede ser crucial para cubrir gastos básicos. A continuación, se detallan los programas disponibles y los requisitos necesarios para acceder a estos beneficios.

En Nuevo México, dos programas federales combinados pueden proporcionar a las familias un apoyo económico significativo:

1. SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria)

Este programa ayuda a las familias a cubrir sus necesidades alimentarias mediante una tarjeta EBT. Para una familia de ocho integrantes, el monto mensual es de $1,756, lo que equivale a aproximadamente $21,072 al año.

2. TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas)

TANF proporciona asistencia en efectivo para gastos como vivienda, servicios públicos y ropa. Para la misma familia de ocho personas, el pago mensual es de $1,044, lo que suma alrededor de $12,528 anuales.

Al combinar ambos beneficios, una familia de ocho puede recibir hasta $33,600 al año, siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos.

Requisitos para acceder a la asistencia

Para beneficiarse de estos programas, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos:

• Residencia: Deben residir en Nuevo México.

• Límites de Ingresos: Los ingresos y recursos del hogar deben estar por debajo de los límites establecidos por los programas.

• Hijos Menores: Deben tener hijos menores de 18 años que sean ciudadanos o tengan un estatus migratorio elegible.

• Educación del Hijo Mayor: Si uno de los hijos tiene 18 años, debe estar matriculado en secundaria a tiempo completo y graduarse antes de cumplir 19 años.

Mecanismo de depósito y uso del dinero

Los fondos aprobados se depositan mensualmente en una tarjeta EBT. Es importante destacar que:

• SNAP: Solo se puede utilizar para la compra de alimentos.

• TANF: Permite retirar efectivo o pagar gastos básicos.

Las familias que cumplen con los requisitos pueden acceder a más de $33,000 al año en asistencia directa, combinando el apoyo alimentario y en efectivo que ofrecen estos programas.