Servicios

Más de $33,000 en asistencia económica: Beneficios para familias en Estados Unidos

Este tipo de ayuda es fundamental para muchas familias en situaciones vulnerables, brindando un alivio financiero significativo

Por

Meridiano

Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 01:34 am
Más de $33,000 en asistencia económica: Beneficios para familias en Estados Unidos
Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de los Estados Unidos ofrece una serie de programas sociales que permiten a las familias recibir depósitos mensuales en sus cuentas bancarias. Para muchas familias en situaciones de necesidad, la posibilidad de acumular más de $30,000 al año puede ser crucial para cubrir gastos básicos. A continuación, se detallan los programas disponibles y los requisitos necesarios para acceder a estos beneficios.

NOTAS RELACIONADAS

En Nuevo México, dos programas federales combinados pueden proporcionar a las familias un apoyo económico significativo:

1. SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria)

Este programa ayuda a las familias a cubrir sus necesidades alimentarias mediante una tarjeta EBT. Para una familia de ocho integrantes, el monto mensual es de $1,756, lo que equivale a aproximadamente $21,072 al año.

2. TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas)

TANF proporciona asistencia en efectivo para gastos como vivienda, servicios públicos y ropa. Para la misma familia de ocho personas, el pago mensual es de $1,044, lo que suma alrededor de $12,528 anuales.

Al combinar ambos beneficios, una familia de ocho puede recibir hasta $33,600 al año, siempre que cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos.

Requisitos para acceder a la asistencia

Para beneficiarse de estos programas, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos:

• Residencia: Deben residir en Nuevo México.
• Límites de Ingresos: Los ingresos y recursos del hogar deben estar por debajo de los límites establecidos por los programas.
• Hijos Menores: Deben tener hijos menores de 18 años que sean ciudadanos o tengan un estatus migratorio elegible.
• Educación del Hijo Mayor: Si uno de los hijos tiene 18 años, debe estar matriculado en secundaria a tiempo completo y graduarse antes de cumplir 19 años.

Mecanismo de depósito y uso del dinero

Los fondos aprobados se depositan mensualmente en una tarjeta EBT. Es importante destacar que:

• SNAP: Solo se puede utilizar para la compra de alimentos.
• TANF: Permite retirar efectivo o pagar gastos básicos.

Las familias que cumplen con los requisitos pueden acceder a más de $33,000 al año en asistencia directa, combinando el apoyo alimentario y en efectivo que ofrecen estos programas.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Breeders' Cup Venezuela FIFA
Viernes 10 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios