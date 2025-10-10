Evita suspensión de la jubilación: Mexicanos deben realizar este trámite en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de jubilación en Estados Unidos ofrece una oportunidad valiosa para los extranjeros que han trabajado y contribuido en sus países de origen. A través de acuerdos bilaterales, estos trabajadores pueden acceder a sus beneficios, lo que incluye a los mexicanos que han aportado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Para que los mexicanos puedan recibir sus jubilaciones, es crucial que completen un trámite específico. Este procedimiento está diseñado para habilitar los pagos de sus beneficios, asegurando que se reconozcan los períodos de empleo tanto en México como en Estados Unidos. La falta de cumplimiento con este trámite puede resultar en la suspensión de las jubilaciones.

Acuerdos bilaterales entre México y EEUU

El Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos han implementado una serie de acuerdos que permiten a los mexicanos que cruzaron la frontera combinar sus períodos de empleo. Esto es fundamental para cumplir con los requisitos necesarios para recibir su jubilación. En muchos casos, las contribuciones se han realizado en México, y es a través del IMSS o el ISSSTE que se procesan los pagos.

Para garantizar el acceso a la jubilación, todos los ciudadanos mexicanos deben tramitar el formulario conocido como "comprobación de supervivencia". Sin este documento, la Seguridad Social no podrá enviar los pagos correspondientes. Es vital que los beneficiarios estén al tanto de este requisito para evitar contratiempos.

Pasos para tramitar la comprobación de supervivencia

Los mexicanos que residen en Estados Unidos deben seguir estos pasos para completar la comprobación de supervivencia:

1. Visitar el Consulado: Acudir al consulado de México más cercano en Estados Unidos.

2. Solicitar el Formulario: Pedir el formulario de comprobación de supervivencia emitido por el IMSS o el ISSSTE.

3. Presentar Identificación: Llevar una identificación oficial vigente, como el INE o el pasaporte mexicano.

4. Firmar ante el Funcionario Consular: Firmar el formulario en presencia del funcionario consular, quien certificará la supervivencia.

5. Enviar el Formulario: Enviar el formulario por correo postal o electrónico a la oficina correspondiente del IMSS o ISSSTE en México.

6. Repetir el Proceso: Realizar este trámite cada seis meses, según lo requiera la institución.

Es esencial que los mexicanos que viven en Estados Unidos estén informados sobre la importancia de completar la comprobación de supervivencia para asegurar el acceso a sus jubilaciones.