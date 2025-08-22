México: Pensión IMSS e ISSSTE septiembre, conoce la fecha exacta del depósito

Suscríbete a nuestros canales

Los pensionados del IMSS y del ISSSTE se preparan para recibir su pensión correspondiente a septiembre, y algunos beneficiarios podrán disponer de su dinero días antes, mientras que otros tendrán que esperar hasta la fecha oficial del mes, por lo que conocer estas fechas es fundamental para organizar los retiros y planificar los gastos de manera eficiente.

Fechas de pago del IMSS

De acuerdo con el calendario oficial 2025 del IMSS, el depósito de la pensión de septiembre se realizará el lunes 1 de septiembre. Los pagos restantes del año se programaron de la siguiente manera:

1 de octubre

3 de noviembre

1 de diciembre

Fechas de pago adelantadas del ISSSTE

El ISSSTE, por su parte, adelantará el pago de la pensión de septiembre a algunos jubilados. Según el calendario oficial, los beneficiarios recibirán su depósito el viernes 29 de agosto, lo que les permite disponer de su dinero antes de la fecha habitual del mes.

Calendario de pagos ISSSTE

Además del pago adelantado, el ISSSTE tiene programadas las siguientes fechas:

30 de septiembre: pago de octubre

30 de octubre: pago de noviembre

Primera quincena de noviembre: aguinaldo primera parte

28 de noviembre: pago de diciembre

Requisitos para pensionarse

ISSSTE: mujeres desde 53 años y hombres desde 55, según el régimen del Décimo Transitorio.

IMSS: 65 años de edad, baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social y al menos 500 semanas cotizadas.