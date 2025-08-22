Nuevo feriado confirmado en EEUU ¿Cuándo será y qué se conmemora?

Suscríbete a nuestros canales

El calendario de la Reserva Federal contempla 11 recesos laborales durante todo el año. Recientemente, las autoridades confirmaron que el lunes 1 de septiembre será feriado y los ciudadanos disfrutarán de un fin de semana largo de tres días, representando una ocasión ideal para descansar y compartir en familia.

¿Qué se conmemora?

El “Labor Day” o Día del Trabajo se celebra el primer lunes de septiembre, es una ocasión para enaltecer los logros sociales y económicos gracias al rol que desempeñan los trabajadores durante el año.

Foto: Referencial / Cortesía

Algunas minoristas cierran sus tiendas, así como las oficinas estatales y las entidades bancarias. Las entregas regulares de FedEx y UPS se verán afectadas, por lo que se exhorta a las personas a tomar medidas preventivas y evitar contratiempos.

El sector educativo cerrarás sus puertas por el feriado federal, incluyendo las escuelas públicas, universidades y bibliotecas.

No obstante, quienes deseen hacer uso de los servicios financieros podrán retirar efectivo en los cajeros automáticos en el país norteamericano.

Orígenes del Labor Day

El Congreso decretó el feriado feral por Labor Day en el año 1984, para exaltar a los trabajadores. De este modo, se puede diferenciar del 1 de mayo, el cual es celebrado en la mayoría de los países.

En esta fecha, se realizan desfiles, eventos deportivos y otras actividades conmemorativas.

Tiendas que permanecerán abiertas

Algunas tiendas que estarán abiertas durante el Labor Day son las siguientes:

Walmart

Target

Kroger

Publix

Walgreens

CVS

Home Depot

En cuanto al sector gastronómico, se mantienen en su horario habitual estas cadenas: