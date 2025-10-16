Novia de Liam Payne comparte doloroso mensaje por el aniversario luctuoso

Suscríbete a nuestros canales

Este 16 de octubre se cumple el aniversario luctuoso de Liam Payne, exintegrante de One Direction, que falleció en Argentina tras caer de un tercer piso del hotel donde se hospedaba. Su novia, Kate Cassidy compartió un doloroso mensaje por la fecha.

La joven fue una de las más afectada por la partida física del cantante y quien acompañó a Liam en su viaje por el sur antes de perder la vida. Los fans fueron solidarios con ella enviando manifestaciones de cariño y apoyo por la muerte.

“Hoy se cumple un año sin ti. Siempre odiaré las despedidas. Te extraño, Liam”, escribió la novia de Liam Payne en su cuenta de Instagram, demostrando su dolor por la pérdida del artista.

La publicación la acompañó con una fotografía de ambos viviendo un momento de enamorados, donde él la abraza mientras está recostado sobre la cama.

La sorpresiva muerte de Liam Payne

Por la tarde del 16 de octubre de 2024, la noticia de la muerte de Liam Payne recorría todo el mundo, siendo un golpe duro para sus familiares, amigos, fanáticos y los miembros de One Direction: Harry Style, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Mali, quien había renunciado a la banda.

Los hechos se desarrollaron cuando el vocalista cayó desde un balcón del tercer piso del hotel CasaSur Palermo. Médicos forenses confirmaron que murió a causa de un politraumatismo severo.

La escena quedó rodeada por personal de seguridad y horas posteriores por recuerdos, cartas, fotos y una conmemoración por parte de sus fanáticos.