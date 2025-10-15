Retiro y Legado: Moira, Campeona Canadiense en la Cría

Suscríbete a nuestros canales

Otra de las relevantes noticias que se conoció durante la mañana del miércoles 15 de octubre fue la confirmación que el mejor ejemplar de Canadá 2022 después de obtener el galardón Sovereign como Caballo del Año y mejor caballo de tres años, premio que es similar al Eclipse en EE. UU, Moira, hija de Ghostzapper, a partir de la temporada entrante irá a la cría.

Moira consolidada en la pista ahora buscará su puesto en la cría

Moira, hija del semental Ghostzapper en la yegua Devine Aida, por Unbridled's Song, Caballo Canadiense del Año y campeona estadounidense de césped, se ha retirado de las carreras, según un comunicado de Chris Waller, quien había entrenado a la yegua en Australia después de que Yulong Investments la comprara en 2024.

Moira estableció un récord al ganar la Queen's Plate en 2022, compitiendo para Madaket Stables y SF Racing, la asociación de Donato Lanni con X-Men Racing, y con el entrenador Kevin Attard. Fue nombrada Caballo del Año de Canadá y campeona potranca de 3 años esa temporada.

En 2023, agregó el Canadian Stakes (G2) a su currículum, así como el tercer lugar en la Breeders' Cup Fillie & Mare Turf (G1) y el EP Taylor Stakes (G1).

Recomprada por $3 millones en la subasta Fasig-Tipton de noviembre de 2023, Moira regresó para quizás su mejor temporada en 2024. Ganó el Beverly D. Stakes (G2) y quedó segunda en el Diana Stakes (G1) y el EP Taylor S. (G1) antes de concluir su campaña norteamericana con una victoria en la Breeders' Cup Fillie & Mare Turf (G1). Esta victoria le valió a la yegua castaña una estatuilla Eclipse como campeona femenina de césped en EE. UU.

Moira regresó al ruedo de Fasig-Tipton pocos días después de su victoria en la Breeders' Cup. Fue vendida a Yulong Investments por 4,3 millones de dólares en la subasta de noviembre de 2024. Participó en cinco carreras en Australia, con un segundo puesto, con los colores de Yulong.

De esta manera, Moira, consiguió 7 victorias en 22 actuaciones, y ganó $3,058,077.