¡Oficial! Thorpedo Anna se retira a la cría por estos detalles reveladores

Después de que el caballo del año 2024, Thorpedo Anna, terminara en cuarto lugar en la carrera Spinster S. disputada hace dos semanas en el hipódromo de Keeneland, existe una gran inquietud en el mundo turfístico. Prueba en la que competía con Nitrogen y la inesperada Gin Gin, quien se llevó la victoria. Después de que pasaron las horas y los días, su entrenador Kenny McPeek siguió de cerca el estado de salud de la campeona estadounidense y mantuvo a la prensa informada sobre los pasos a seguir.

Thorpedo Anna ahora seguirá su campaña exitosa como matrona

En horas del mediodía el entrenador Kenny McPeek emitió un comunicado en su cuenta red social “X” por intermedio de una carta explicativa, las razones por las cuales Thorpedo Anna, no volverá a competir y describió los planes de crianza para la hija de 4 años hija de de Fast Anna.

“Para todos los que estén preocupados por ella, pueden estar tranquilos. Está bien”, declaró McPeek en un comunicado conjunto de su empresa de carreras, Keeneland, y de Hill 'n' Dale Farms, copropietaria de la misma. “Ha sido examinada por varios veterinarios. El Dr. (Larry) Bramlage, de Rood and Riddle, encontró algunos hematomas óseos muy leves, lo cual es común en caballos que trabajan a su nivel y podría volverá a entrenar en 90 días, pero hemos optado por retirarla”.

Thorpedo Anna se retira con más de $5.4 millones en ganancias y 10 victorias en stakes de grado. EllaeEs propiedad de Hill 'n' Dale Farms, Judy Hicks, Mark Edwards y Magdalena Racing. Se unirá a la manada de yeguas de cría de Hill 'n' Dale en Xalapa, Lexington, KY.

Una participación del 20% se subastará en la venta de campeonato de Keeneland el 29 de octubre en Del Mar. “Es un privilegio increíble ofrecer una participación en el actual Caballo del Año Thorpedo Anna en la Venta de campeonato”, dijo Shannon Arvin, presidenta y directora ejecutiva de Keeneland. “Su brillantez en la pista ha cautivado la imaginación de los fanáticos de todo el mundo. Los compradores ahora tienen una oportunidad extraordinaria de compartir su futuro como yegua de cría”.

“Como caballo de carreras, Thorpedo Anna es una de las potrancas más exitosas de la historia y ha sido un ejemplar emocionante de ver", dijo John G. Sikura, presidente de Hill 'n' Dale. "Todos en Hill 'n' Dale esperamos con ansias formar parte de su próximo capítulo como yegua de cría de primer nivel".

McPeek agregó: "Estamos muy orgullosos de ella. Ha tenido un apoyo tremendo; gracias a todos los fans que la han alentado durante su carrera."