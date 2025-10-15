Javier Castellano muy cerca de una nueva marca en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, el jinete venezolano José Javier Castellano, oriundo del estado Zulia (Venezuela), intentará seguir sumando a su trayectoria impecable en la equitación estadounidense. Castellano, quien ha ganado numerosos premios y carreras desde que llegó a tierras del norte en 1996, tendrá bajo su mando esta semana a siete ejemplares para sumar a su historial de triunfos.

Javier Castellano seguirá sumando para su historial

El jinete venezolano miembro del Salón de la Fama en Estados Unidos, Javier Castellano, tendrá siete compromisos de montas desde esta jueves 16 de octubre hasta el domingo 19 de los corrientes. Este día contará con una monta; en la sexta carrera a guiará a Spun Size para Bruce Brown.

En la jornada del viernes lleva tres montas de primer nivel. Montas que será encabezada por Luciana’s Honor en un reclamo para perdedoras valorad por $48.000 para el entrenador Mark Henning. Luego tendrá el compromiso con Go Irish para la entrenadora Jena Antonucci en un Caliming de $43.000, para finalizar la jornada venusina encima de Prince of Dance para el entrenador Chris Englehart en un claiming de $45.000 en pista de grama. Su especialidad.

El sábado en el Campeonato Fall Starter del Belmont at the Big A., contará con dos montas. La primera de ellas con Grammy Girl para el entrenador Saffie Joseph Jr., y luego guiará a Clear Conscience para la entrenadora Amelia Green. Esto ocurrirá en la primera y décima carrera respectivamente.

Javier Castellano, para esta semana no tendrá ningún compromiso de monta en pruebas tipo Stakes, por lo cual la marca histórica de 900 triunfos en Stakes en su carrera profesional en Estados Unidos, tendrá que esperar para la próxima semana en caso que lleve alguna oportunidad en un Stakes a desarrollarse.