Capitán Cook vs Barnes en un sprint por 350 mil dólares

La jornada de este sábado 18 de julio el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, programó una jornada de 10 competencias, que inician a la 1:00 p.m., hora venezolana. Dentro de esta cartelera se incluyó el Lexus Raven Run S. (G2) por 400 mil dólares y el Perryville S. (G3) un sprint de 1.400 metros con la presencia de seis velocistas juveniles de tres años, con una bolsa de 350 mil dólares.

Keeneland: Capitán Cook vs Barnes en el Perryville S.

La sexta carrera de la jornada del sábado en el hipódromo de Keeneland, reservó el Perryville S. (G3) con una bolsa de $350 mil con la participación de seis potros de tres años en distancia de 1.400 metros. Esta prueba contará con la presencia de Captain Cook. y Barnes, que vienen de escoltar a Patch Adams, en el H. Allen Jerkens S. (G1) el pasado mes de agosto, que fuera firme candidato para la BC Sprint, sin embargo, se lesionó y estará fuera el resto de la temporada.

Tanto Captain Cook, del establo St. Elias, como Barnes, del establo Zedan Racing, estuvieron en la pista del Derby de Kentucky (G1) esta primavera antes de mostrar limitaciones en las rutas clasificatorias. De hecho, Barnes era el favorito inicial del Derby entre los aficionados a las apuestas individuales este invierno.

Captain Cook, transferido a Todd Pletcher, mostró una notable mejoría en su última carrera, en su primera con el entrenador miembro del Salón de la Fama, perdiendo por una nariz en el Jerkens de siete furlongs. Apretando el ritmo al principio, tomó el control al entrar en la recta final, y no logró repeler el intento final de Patch Adams. Este hijo de Practical Joke, llega con un récord de 2 victorias en siete presentaciones. Será monta de Irad Ortiz Jr.

Barnes, que ha sido un atractivo para los fanáticos, este hijo de Into Mischief, luego de ganar el San Vicente Stakes (G2) de siete furlongs a principios de este año para el entrenador del Salón de la Fama Bob Baffert, quien también presenta a Gaming. Barnes de los mejores dosañeros del año pasado, ganando el Del Mar Futurity (G1) y quedando segundo en la Breeders' Cup Juvenile (G1). Pero no ha tenido el mismo rendimiento desde entonces, con solo una victoria en siete carreras después del Del Mar Futurity.

La nómina la completan Taylor’s Version, Owen Almighty, ganador del Tampa Bay Derby (G3), y Rolando. Esta prueba se correrá a las 3:40 p.m.