Diego Velázquez se ira a la cría y no participará en la Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

Durante la mañana de este martes se pudo conocer a través de un tuit publicado en la red social “X” de la cuenta del National Stud en conjunto con Sam Sangster Bloodstock, donde anunciaron que el ganador del Prix Jacques le Marois (Gr.1), Diego Velázquez, no correrá más en la temporada, por consiguiente, asumirá funciones de semental en 2026.

Breeder’s Cup: Diego Velázquez no estará presente en la BC Turf

El ganador del Grupo 1, Diego Velázquez, no competirá en la Breeders' Cup y se ha retirado, según el director del sindicato, Sam Sangster, que en conjunto con su establecimiento de cría dieron el anuncia en la mañana de este martes 14 de octubre. El hijo de Frankel, adquirido por el sindicato de Sangster justo antes de su victoria con Jacques le Marois, se presentará en el National Stud de Newmarket.

Diego Velázquez, fue visto por última vez hace quince días con la monta de Frankie Dettori en la Coolmore Turf Mile (G1) en Keeneland, con una actuación inesperada por allegados y fanaticada luego de gran victoria en Irlanda. El hijo de Frankel ha ganado seis en 12 participaciones con el entrenador Aidan O'Brien. Compitió con los socios de Coolmore tras su victoria en el Minstrel Stakes (Gr.2) en julio, de igual manera ganó el Champions Stakes (Gr.2) a los dos años, así como el Meld Stakes (Gr.3) y el Solonaway Stakes (Gr.2) a los tres.

Criado por Epona Bloodstock, el hijo del ganador de stakes Sweepstake (Acclamation) fue adquirido por MV Magnier y White Birch Farm por 2,4 millones de guineas del Libro 1 de la Venta de Yearlings de Tattersalls de octubre de 2022.