La organización del Kentucky Derby añade nuevas carreras para la Ruta a Las Rosas

La página oficial del Kentucky Derby anunció hoy a treves de un comunicado de prensa la incorporación de tres nuevas carreras puntuables en la serie Ruta Europea/Oriente Medio al Derby de Kentucky.

El comunicado de prensa indica que las nuevas competencias que entraran a la Ruta al Kentucky Derby 2026, en su edición 152 con una bolsa a repartir de $5.000.000 en distancia de 1.800 metros, será la UAE 2000 Guineas (G3), el Saudi Derby (G3) y la Dubai Road to the Kentucky Derby Stakes (anteriormente Al Bastakiya).

Estas pruebas otorgarán puntos clasificatorios para hasta dos invitaciones a purasangres de 3 años para competir en el Derby de Kentucky (G1) en el histórico hipódromo de Churchill Downs el sábado 2 de mayo de 2026.

La EAU 2000 Guineas, en 1.600 metros en el hipódromo de Meydan, Dubái, se correrá el 23 de enero de 2026. Otorga 20-10-6-4-2 puntos a los cinco primeros lugares.

La Derby Saudí, en 1.600 metros en el Hipódromo Rey Abdul Aziz, Riad, el 14 de febrero de 2026. Otorga 30-15-9-6-3 puntos a los cinco primeros lugares.

Mientras que la Dubai Road to the Kentucky Derby Stakes, en 1.900 metros, en Meydan el 20 de febrero de 2026. Servirá para 20-10-6-4-2 puntos a los cinco primeros lugares.

Con estas incorporaciones, el European / Middle East Road to the Kentucky Derby ahora incluye 10 carreras, culminando con el UAE Derby (G2) de $1 millón en Meydan el 28 de marzo de 2026. El UAE Derby ahora otorgará 100 puntos al ganador, 60 puntos para el segundo, 30 puntos para el tercero, 15 puntos para el cuarto y 10 puntos para el quinto.

El Camino al Derby de Kentucky, que se estrenó en 2013, otorga puntos de clasificación a los cinco primeros clasificados en carreras preparatorias designadas. La clasificación final determina la lista de preferencia para participar en el Derby de Kentucky, que está limitado a 20 participantes.