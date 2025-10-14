Sovereignty ajusta condiciones rumbo a la Breeders’ Cup Classic G1

Suscríbete a nuestros canales

Como es del conocimiento de los turfman a en el planeta Sovereignty, flamante ganador del Kentucky Derby (G1), Belmont Stakes (G1) y Travers S. (G1), encabeza la nómina del ranking de clasificación para la Breeders’ Cup Classic (G1) a correrse el 1 de noviembre en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California. El hijo de Into Mischief, ajustó condiciones rumbo a este evento.

Breedeers’ Cup: Sovereignty es líder en el ranking para la Breeders’ Cup Classic (G1)

Sovereignty, de tres años propiedad el Godolphin sigue en la cúspide del ranking de la prueba más importante de cierre de temporada, la Breeders’ Cup (G1) con una bolsa de $7 millones en premios. El campeonato Mundial de la Breeders’ Cup, llega a su edición 42, y el ranking Longines Breeders' Cup Classic es una clasificación semanal de los 10 mejores caballos en disputa a esta prestigiosa competencia.

Sovereignty, ganador del Kentucky Derby (G1), Belmont Stakes (G1) y Travers Stakes (G1), obtuvo 422 votos, incluyendo 37 para el primer lugar. Le sigue en segundo lugar Fierceness, ganador del Pacific Classic (G1) entrenado por Todd Pletcher (365 votos), para los propietarios Repole Stable, Derrick Smith, Michael B. Tabor y Mrs. John Magnier.

Sovereignty, el sábado 12 de octubre tuvo un entrenamiento en la pista de Oklahoma en Saratoga, de mil metros en 59.94, con un remate los últimos 400 metros en 24.28 ejercicio de preparación para la Breeders’ Cup Classic. Este crono del consentido del Godolphin fue el mejor de cuatro en la distancia para ese día. Este crono fue el quinto por semana consecutiva que realiza para la carrera pautada para el 1 de noviembre en Del Mar.