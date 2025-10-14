Ha sido anunciado el calendario para las Breeder’s Cup 2025

Suscríbete a nuestros canales

La edición número 42 de la Breeders' Cup 2025 se celebrará en menos de tres semanas, en el hipódromo de Del Mar, situado en San Diego, California. Tendrá lugar el último fin de semana del mes actual. En total, 14 competencias que distribuirán más de 30 millones de dólares. Este martes, durante el mediodía, fue hecha pública la programación de la próxima competencia mundial en su sitio web oficial.

Breeders’ Cup: Calendario de carreras

El horario de transmisión y publicación para la 42.ª edición del Campeonato Mundial de la Breeders' Cup, que se llevará a cabo en el Del Mar Thoroughbred Club en Del Mar, California, desde el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre, fue divulgado hoy por Breeders' Cup. La cobertura de este año proporcionará una experiencia sin igual de ver en múltiples plataformas y pantallas, alcanzando a los aficionados donde y como deseen.

El Campeonato Mundial de 2025 incluirá nuevamente 14 carreras de Grado 1 y más de $34 millones en premios, congregando a los caballos, dueños, criadores, preparadores y jinetes más destacados del deporte en el evento más importante del mundo de las carreras. Del Mar, albergará por cuarta vez a la Breeders' Cup, después de una edición récord en 2024 que atrajo a 61 competidores internacionales (la cifra más alta en la historia del evento) y logró un nuevo récord mundial de apuestas de $203.7 millones.

Durante los dos días del festival, NBC Sports producirá más de 10 horas de cobertura en vivo por NBC, USA Network y Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal. Como complemento a las transmisiones de NBC Sports, FanDuel TV ofrecerá cobertura continua en vivo de cada carrera del Campeonato y de la cartelera preliminar a través del Players' Show de la Breeders' Cup, disponible en FanDuel TV, BreedersCup.com, la aplicación móvil oficial de la Breeders' Cup, las principales plataformas de ADW y canales de transmisión simultánea a nivel mundial.

Breeders' Cup



Como parte de una estrategia de distribución en vivo más amplia, el Players' Show también se transmitirá a través de los canales oficiales de la Breeders' Cup en YouTube, Facebook y X, brindando acceso en tiempo real a la audiencia digital y global. La cobertura en vivo de NBC de las 14 carreras del Campeonato también se transmitirá en vivo por Peacock.

El Campeonato Mundial de 2025 también se transmitirá a más de 180 países de todo el mundo, con transmisiones en vivo por ITV4, Sky Sports Racing y Racing TV en el Reino Unido, Virgin Media en Irlanda, ESPN en Latinoamérica, Green Channel, Abema TV y Netkeiba en Japón, Sportsnet en Canadá, SuperSport en África, FanCode en India y más. Los detalles finales de la cobertura internacional se anunciarán en las próximas semanas.