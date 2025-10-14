¿Habrá revancha? Mucho movimiento alrededor de los mejores caballos del mundo

Suscríbete a nuestros canales

El Festival de Carreras en Dubái dará inicio a una nueva temporada de carreras en las naciones árabes durante la primera semana del mes de noviembre. Desde la Saudí Cup hasta concluir con la Dubái World Cup, el interés por una posible revancha entre los mejores caballos del mundo en tierra y grama es palpable, ya que ambos ejemplares se preparan para estar cara a cara el año próximo.

Dubái World Cup: Forever Young vs Romantic Warrior

La carrera épica que nos regalaron Foverer Young y Romantic Warrior, en febrero en la Saudí Cup (G1) con una bolsa de 20 millones de dólares en Arabia Saudita, dejó mucha tela que cortar. Han transcurrido más de ocho meses y aún se habla de una posible revancha para la siguiente edición 2026.

La mañana de este martes Romantic Warrior, realizó un trabajo trial (simulación de carreras) típico ejercicio que se realiza en Hong Kong, donde, Danny Shum describe los objetivos del mismo para la temporada después de que este ejercicio dejara a Hugh Bowman declarando que "se siente tan bien como siempre".

Danny Shum ha dicho que una revancha de la Copa Saudita con Forever Young es el "objetivo principal" de Romantic Warrior para su campaña. Luego que su piloto confirmara el estado de salud del mismo.

Romantic Warrior y Forever Young produjeron una de las mayores batallas de todos los tiempos en el Hipódromo Rey Abdulaziz en Arabia Saudita este año, cuando el potro japonés se lanzó al final para negarle a la superestrella de Shum los últimos pasos.

Si bien fue un esfuerzo monumental para Romantic Warrior terminar a un cuello del mejor caballo de tierra de Japón (ambos rompieron el récord de pista anterior) en su primera carrera en tierra, Shum dijo que el sentimiento de la agonizante derrota aún persiste.

Romantic Warrior no ha competido en la pista desde su ajustada derrota en el Dubai Turf (G1) en abril, tras la cual sufrió una lesión en el menudillo anterior izquierdo y requirió la inserción de un tornillo en mayo. La simulación de carrera esta mañana en Sha Tin, es la segunda después que el 27 de septiembre regresara a la pista en el circuito de Happy Valley.

La próxima salida de Romantic Warrior, será en la Jockey Club Cup el 23 de noviembre, en 2.000 metros, en el hipódromo de Sha Tin. Su jinete confirmado será James McDonald. Si todo marcha conforme a lo previsto, continuará hacia la Hong Kong Cup (G1) el 14 de diciembre, y luego la Saudi Cup el 14 de febrero de 2026 y un viaje a Dubai en abril.