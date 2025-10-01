¡Está de regreso el crack japonés! Forever Young esta mañana sometió a sus rivales al galope

Suscríbete a nuestros canales

Esta mañana (hora Venezuela) el Mejor Caballo del Mundo 2024 en pista de arena para los Premios Longines, Forever Young, regresó a lo crack luego de seis meses fuera de acción producto de una lesión tras su participación en la Duabi World Cup de la presente temporada 2025. El japonés, se llevó los honores en el Nippon TV Hai Stakes en el hipódromo de Funabashi, Japón.

Breeders’ Cup: Forever Young listo para las máximas pruebas

Forever Young, enfrentó a nueve rivales en el Nippon TV Hai este miércoles en el hipódromo de Funabashi, competencia que le sirvió de preparación para la Breeders' Cup Classic (G1) o seguir la ruta para la Saudí Cup, competencia que viene de lograr en un final épico sobre la estrella de Hong Kong, Romantic Warrior.

Nippon TV Hai, se corrió en distancia de 1.800 metros, prueba que fue su primera carrera desde que terminó tercero en la Copa del Mundo de Dubai (G1) el 5 de abril, detrás de Hit Show, ganador del evento. Este tercer puesto en Dubái estuvo envuelto en polémica, ya que el entrenador Yoshito Yahagi afirmó que sufrió un mal manejo durante las pruebas previas a la carrera.

La mayoría de los nueve rivales que enfrentó en el Nippon TV Hai son habituales del circuito de la Asociación Nacional de Carreras, administrado por jurisdicciones locales en Japón. Ninguno tiene un currículum comparable al de Forever Young, y su buen rendimiento tras largas ausencias es otro punto a favor de su regreso.