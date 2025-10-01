Victoria de jinetes venezolanos generan un pago por encima de los 400 dólares en un Pick3

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este martes en el hipódromo de Parx Racing, ubicado en el condado de Bensalem, Pensilvania, celebró una cartelera de importantes competencias en la cual los jinetes venezolanos Michael Sánchez, Angel Alciro Castillo y Richard Bracho visitaron el parque de vencedores, triunfos que generaron un pago superior a los 400 dólares en cada boleto del pick3 acertado entre la cuarta y sexta carrera de la jornada.

Parx Racing: Victoria venezolana genera Pick3 por más de 400$

La tanda victoriosa de los criollos la comenzó con el “Ángel de la Paz”, Ángel Alciro Castillo, en la cuarta carrera de la jornada mercuriana con el ejemplar Dr. Bayter, que sorprendió en la taquilla con un pago de $17.20 a ganador, en un reclamo por $24.000 en distancia de 1.300 metros con registro final de 72”2. Dr. Baytrer, lució una atropellada incontenible en los metros finales para coronar el triunfo para el entrenador Trevor Gallimore.

Seguidamente, Michael Sánchez se adjudicó la victoria en las botas del ejemplar Ringer Card, que desde la partida se ubicó detrás de la velocidad del ejemplar Delcate, que marcó el ritmo hasta el giro de la última curva, cuando Sánchez hizo correr en firme al presentado por Guadalupe Preciado, para llegar a la meta con una ventaja no menor de tres largos en crono de 72”1 para 1.200 metros. Esta yegua generó un pago de $10.60 a ganador.

La sexta carrera de la jornada que cierra el Pick3 de estas competencias, el triunfo fue para Richard Bracho, quien exhibió sus mejores condiciones para imponer al ejemplar Tariban Dream, que salió segunda controlando a Mikey’s Dong, que marcó los primeros splits de la carrera, hasta que Bracho tomó la decisión de tomar la punta al promediar el giro de la última curva y conseguir el triunfo con una ventaja al menos de cinco cuerpos en crono de 101”2 para 1.600 metros en pista de arena.

Las victorias de nuestras estrellas del sillín en Estados Unidos, generó una sorpresa en la taquilla con respecto al pago del Pick3, con un reembolso para los fanáticos de $488 por cada boleto de $1.

Richard Bracho, continuará con sus compromisos el fin de semana en Gulfstream Park. Ángel Castillo, por su parte tendrá un compromiso hoy en Parx Racing y luego en Meadowlands, en la jornada del viernes. Michel Sánchez, continua este miércoles en Parx Racing, luego irá Balemont at the Big A, y finalizará la semana en Laurel Park.