Por primera vez este jinete logra esta hazaña en Estados Unidos

Por primera vez en la temporada el jinete profesional Jevian Toledo, de 31 años oriundo de Guarabo, Puerto Rico, fue escogido por el panel de expertos hípicos como el Jinete de la Semana del 6 al 12 de octubre. Este reconocimiento semanal reconoce a los jinetes con logros significativos en la equitación y a los miembros del Gremio de Jinetes. Fundado en 1940, el Gremio representa a más de 1050 jinetes en activo, retirados y con discapacidad permanente en Estados Unidos.

Jockey’s Guild: Javian Toledo el mejor de la semana

Jevian Toledo tuvo un comienzo brillante con una victoria en la segunda carrera del sábado, Maryland Million Day, en el Maryland Million Turf Sprint a bordo de Had to Have Him. Esta victoria fue su número 19 en la historia del Maryland Million, superando al miembro del Salón de la Fama Edgar Prado.

Sin embargo, Toledo no terminó el día, ya que sumó dos victorias en stakes durante la edición 40 del Maryland Million Day en Laurel Park, que incluyó ocho stakes para caballos criados en Maryland y cuatro carreras de handicap para debutantes.

Toledo aumentó su número de victorias en el Maryland Million en la quinta carrera, a bordo de Slewperstitus, para el entrenador Robbie Bailes, en el Maryland Million Lassie para potrancas de dos años. Slewperstitus, un paso atrás entre nueve participantes, siguió a las líderes con cuatro carreras de ancho antes de tomar la delantera en el último dieciseisavo para ganar por un cuello en 1:12.23 en seis furlongs.

Toledo terminó su espectacular día a bordo de Slam Nation, corriendo de nuevo para Robbie Bailes en el Maryland Million Sprint para caballos de tres años en adelante. Con una carrera perfecta orquestada por Toledo, Slam Nation ganó por 1 cuerpo en 1:10.17 para seis furlongs.

Jevian Toledo, comenzó a montar en Estados Unidos en 2013, estableciendo su base en las pistas de Maryland y Colonial Downs. Ha sido jinete líder en Maryland en cuatro ocasiones: 2015, 2017, 2021 y 2022. Es ganador de múltiples títulos de jinete en Laurel y Pimlico. Actualmente ocupa el tercer puesto en la clasificación de Laurel Park.

Otros nominados para Jockey de la Semana incluyeron a Tyler Gaffalione, quien ganó la Queen Elizabeth II Challenge Cup (GI), Carlos Eduardo López con victorias en Delaware Park y Charles Town, Irad Ortiz, Jr., quien ganó la mayor cantidad de carreras de la semana y John Velazquez, quien ganó el Sycamore (G2) en Keeneland y el Artie Schiller en Belmont en el Big A.