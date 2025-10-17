La muerte de Ace Frehley habría sido provocada por un derrame cerebral

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de la banda de rock glam Kiss, está llena de dudas por conocer la causa que lo llevó a perder la vida. Sus familiares fueron los responsables de compartir la triste noticia en un comunicado sin dar muchos detalles de lo ocurrido.

Antes de su deceso, medios internacionales como TMZ reportaron que el músico se encontraba hospitalizado en un hospital debido a una fuerte caída en su estudio de grabación que le provocó un derrame cerebral.

El mismo portal especializado en noticias de espectáculo compartió que Ace Frehley estaba conectado a un respirador, sin embargo, por decisión de su familia decidieron desconectarlo.

Esta información no ha sido verificada por una fuente cercana al miembro de Kiss, pero todo apunta que la muerte de Ace Frehley fue provocada por el derrame cerebral.

Dolor por la pérdida de Ace Frehley

Por la noche de este 16 de octubre, la familia de la estrella del rock comunicó su fallecimiento a los 74 años de edad. Ace estuvo rodeado de sus seres queridos en su último respiro.

"Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo", declaró su familia en un comunicado.