Serie de Campeonato Liga Americana: Estos serán los abridores del Juego 6 entre Seattle y Toronto

Marineros de Seattle quieren sellar su boleto a la Serie Mundial ante los Dodgers

Por

Stefano Malavé Macri
Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 08:26 pm
Seattle y Toronto vuelven a medirse en Canadá
Los Dodgers de Los Ángeles esperan rival en la Serie Mundial tras haberse titulado como campeones de la Liga Nacional. Dicho oponente podría definirse en el juego número 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Marineros de Seattle y Azulejos de Toronto.

Dicha serie vuelve al Rogers Centre en Canadá con la balanza inclinada en favor del equipo occidental por tres juegos a dos, por lo que solo necesita un triunfo para consagrarse en el 'Joven Circuito' y disputar el Clásico de Otoño.

Por otra parte, los canadienses se encuentran obligados a ganar en casa para así forzar un séptimo duelo, cuyo vencedor se adjudicará el cupo de la Liga Americana a la Serie Mundial ante los vigentes campeones.

Logan Gilbert abre por Seattle

Por parte de los visitantes, se encuentra Logan Gilbert, quien lanzó en el segundo juego y, aunque se fue sin decisión, tuvo una participación de tres entradas donde permitió cinco imparables, dos carreras limpias y ponchó a dos bateadores.

Durante la Postemporada, ha lanzado en tres juegos, en los cuales dos lo hizo como abridor, lanzando once entradas y adjudicándose una victoria, once ponches y 2.45 puntos de efectividad.

Trey Yesavage quiere el empate

Los dueños de casa contarán en la lomita con Trey Yesavage, otro que también estuvo en el segundo juego de la Serie de Campeonato. Allí se llevaría la derrota tras cuatro entradas, cuatro imparables y cinco carreras limpias.

En sus dos juegos en octubre, ha acumulado una victoria y una derrota, nueve entradas y un tercio de trabajo donde ha registrado 4.82 de efectividad, quince abanicados y 0.86 boletos y hits por inning.

