MLB: Seattle le da la confianza al venezolano Leonardo Rivas

Los Marineros de Seattle han decidido incluir al venezolano Leonardo Rivas como segunda base titular y noveno en el orden ofensivo para el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) frente a los Azulejos de Toronto. Esta será la primera apertura en postemporada para Rivas, quien reemplaza a un Victor Robles con un bajo rendimiento.

La decisión llega tras la contundente derrota sufrida por Seattle en el Juego 3, donde Toronto dominó en todos los aspectos. El cuerpo técnico ha optado por ajustar piezas clave en busca de una reacción inmediata que mantenga vivas las esperanzas de avanzar a la Serie Mundial frente a su gente en el T-Mobile Park.

Lineup con sabor latino

La nueva alineación de los Marineros para este crucial enfrentamiento incluye a figuras como Randy Arozarena en el jardín izquierdo, Cal Raleigh como receptor, Julio Rodríguez en el jardín central y Jorge Polanco como bateador designado. Completan el orden Josh Naylor (1B), Eugenio Suárez (3B), Dominic Canzone (RF), J.P. Crawford (SS) y Leo Rivas (2B).

La inclusión de Rivas no solo representa una apuesta por los bucaneros, sino también un reconocimiento a su versatilidad defensiva y capacidad de contacto en momentos de presión. Su presencia añade profundidad al infield y podría ser clave para frenar el ímpetu ofensivo de Toronto.

Rivas fue figura en el juego 5 de la Serie Divisional ante los Tigres de Detroit cuando conectó el batazo para igualar la pizarra en su momento que forzó al maratónico cierre de 15 innings. Con la serie aún abierta y la presión a su máximo nivel, Seattle confía en que los ajustes surtan efecto. El Juego 4 será una prueba de fuego para Rivas y para un equipo que no quiere ver que la serie regrese al Roger Centre de Toronto.