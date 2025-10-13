MLB: Julio Rodríguez pone arriba a Toronto con batazo de tres carreras

Suscríbete a nuestros canales

El dominicano Julio Rodríguez no esperó mucho para darle ventaja a su equipo en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS). Apenas tres bateadores después del primer lanzamiento del encuentro en el Rogers Centre de Toronto, el jardinero dominicano conectó un cuadrangular de tres carreras que silenció al público local y puso en ventaja 3-0 a los Marineros de Seattle.

El batazo llegó en la parte alta del primer inning, frente al derecho Trey Yesavage, quien dejó colgado un splitter a 84.1 millas por hora. Rodríguez no perdonó: con una velocidad de salida de 106.9 MPH y un ángulo de 26 grados, la pelota viajó 370 pies hacia el jardín izquierdo, desatando la celebración en el dugout visitante.

Segundo jonrón de Rodríguez en la postemporada 2025

Este fue el segundo cuadrangular de Julio Rodríguez en la presente postemporada. El batazo no solo representó una ventaja temprana, sino que también marcó la pauta emocional para un equipo que venía de ganar el Juego 1 con autoridad.

Pesadilla para Toronto, impulso para Seattle

Para los Azulejos de Toronto, el inicio fue una pesadilla. Yesavage, un novato con gran proyección, no pudo contener la parte alta del lineup de Seattle, y el daño fue inmediato. La presión recae ahora sobre la ofensiva canadiense, que necesita responder rápido para evitar irse a Seattle con una desventaja de 0-2 en la serie.