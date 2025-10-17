Asael Sánchez estremece la Liga ARCO con increíble récord con Cañeros de Los Mochis

Suscríbete a nuestros canales

Asael Sánchez está dejando su huella en la Liga Mexicana del Pacífico (LAMP) y ya destaca como principal figura después de dos partidos en la naciente temporada 2025-26. El jardinero fue la bujía ofensiva en la blanqueada (6-0) de los Cañeros de Los Mochis con jonrón con bases llenas ante Yaquis de Obregón.

Con su enorme Grand Slam en el quinto inning del compromiso, el patrullero escribió su nombre en los libros de récord de la pelota azteca al conectar cuadrangular con bases llenas en días consecutivos, un logro que muy pocos peloteros han conseguido en el certamen invernal.

La conexión llegó en la parte alta del quinto tramo frente a los envíos de Cristian Alvarado por todo el jardín izquierdo para poner cifras definitivas en el desafío. Su explosivo poder al bate no solo impulsó a su equipo a victorias importantes, sino que también lo colocó en un grupo selecto de jugadores que han dejado huella en la liga.

Asael Sánchez se une a selecto grupo con Grand Slam

Con esta hazaña, el guardabosque se une a figuras destacadas como Roberto Ortíz, Brian Banks, Karim García y Carlos Valencia, quienes también lograron conectar Grand Slams en juegos consecutivos. Alcanzar este tipo de marca requiere no solo talento, sino también una gran concentración y aprovechar al máximo las oportunidades con bases llenas, algo que Sánchez hizo con autoridad en el diamante.

Al final de la jornada, el jardinero mexicano cerró una producción notable al ligar de 3-1 con bambinazo, anotada y cuatro impulsadas. Este logro no solo enaltece la carrera del joven bateador, sino que también emociona a la afición de la LMP, que celebra la aparición de nuevas estrellas en el circuito invernal.