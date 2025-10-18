MLB: Martín Maldonado decide colgar los spikes

Suscríbete a nuestros canales

El receptor puertorriqueño, Martín Maldonado, anunció oficialmente su retiro del beisbol profesional a través de su cuenta de Instagram. A los 39 años, el receptor puertorriqueño pone fin a una trayectoria de 15 temporadas en las Grandes Ligas, marcada por su liderazgo defensivo y presencia en equipos contendientes.

Su paso por Las Mayores

Desde su debut en 2011 con los Cerveceros de Milwaukee, Maldonado se convirtió en uno de los receptores más respetados por su capacidad para manejar cuerpos de lanzadores y controlar el juego desde la defensa. A lo largo de su carrera, vistió los uniformes de siete organizaciones: Cerveceros, Angelinos, Astros, Cachorros, Reales, Medias Blancas y Padres.

Su momento más destacado llegó en 2017, cuando ganó el Guante de Oro con los Halos, y posteriormente fue pieza clave en la conquista de la Serie Mundial por parte de los Astros en 2022. Aunque su ofensiva fue limitada (terminó con una línea de bateo de .203/.277/.343, 119 jonrones y 384 carreras impulsadas en 1.231 juegos), su impacto en el terreno fue incuestionable.

Legado en Houston

Entre 2019 y 2023, Martín Maldonado se consolidó como líder en el clubhouse de los Astros, guiando a un cuerpo de lanzadores que incluyó figuras como Justin Verlander y Framber Valdez. Su rol como mentor y estratega detrás del plato fue fundamental para mantener a Houston como una potencia en la Liga Americana.