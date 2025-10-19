Kappa Kappa con la leyenda John Velásquez se impone el Raven Run Stakes (G2)

Suscríbete a nuestros canales

La novena competencia de Keeneland se corrió una nueva edición del Raven Run Stakes (G2), como parte de la programación la tarde de este sábado 18 de octubre.

El Graded Stakes fue para el lote de potrancas de tres años, en distancia de siete furlones (1.400 metros) en pista de arena más el premio a repartir de $400.000.

Kappa Kappa: John Velásquez Raven Run Stakes (G2)

Con un total de 10 corredoras, la alazana Kappa Kappa (número 13), con la monta de la leyenda del látigo, el boricua John Velásquez en sustitución del látigo venezolano Mychel Sánchez y preparada por Robert Reid Jr.

Desde el momento de la partida, el conducido por el estelar Velásquez salió alineada (por fuera) junto a Delightful Claire (número 1) (por el centro) y Usha (número 8) (por fuera) así se mantuvieron en 22’’81 para los 400 metros y en 45’’94 para 800 metros.

Ya en plena recta final, es cuando se da el duelo entre la conducida por Velásquez que logró un pase por dentro y Vodka With A Twist (número 12) montada por Luis Sáez que se venía por fuera.

Kappa Kappa no se resistió ante el acoso Vodka With A Twist y fue cuando pudo correr venirse a cruzar el espejo con pescuezo de ventaja en un final totalmente cerrado.

El resto de los parciales quedaron en 1.10’’96 para los 1.200 metros y finalizó en 1.23’’89 para el tiro de los 1.400 metros.

Con este triunfo, la hija de Omaha Beach en Pharoa’s Princess por Pioneer Of The Nile sumó su tercera competencia en cuatro actuaciones, al mismo tiempo pagó un sorpresivo dividendo de $56,06 a ganador, $24,30 el place y $9,54 el show.