Barnes despeja las dudas en Keeneland: El costoso pupilo de Baffert gana el Perryville Stakes (G3)

El hipódromo de Keeneland, en Lexington, Kentucky, celebra este sábado 18 de octubre una jornada de diez competencias que incluye dos importantes clásicos. Entre ellos destacó el $350.000 Perryville Stakes(G3), un sprint de 1.400 metros que congregó a seis velocistas juveniles de tres años.

La expectativa se centró en el costoso ejemplar Barnes, adquirido por la suma de $3.2 millones para el Stud Zedan Racing Stables y entrenado por el reconocido Bob Baffert. Barnes llegaba a la prueba con una racha de derrotas que generó dudas, a pesar de enfrentar a un rival notable como Captain Cook, que reaparecía tras 57 días sin correr.

La mesa estaba servida para el clásico. A pesar de no contar con el favoritismo principal, Barnes se lanzó a buscar la carrera desde la partida bajo la conducción del puertorriqueño José Luis Ortiz.

Aunque Barnes no tuvo la mejor salida, pronto se acomodó en el grupo perseguidor de Taylor’s Version (número dos), ejemplar que dominó los parciales iniciales con marcas de 21.3, 44, y 69.4 segundos. Al inicio de la última curva, el pupilo de Baffert pasó a la delantera con decisión. Una vez en la punta, el hijo de Into Mischief se limitó a galopar el resto del recorrido, para cruzar la meta con un tiempo final de 83.2 segundos.

De esta manera, Barnes se reencuentra con la victoria luego de varios intentos fallidos. Su categórico triunfo sugiere que el ejemplar está de vuelta y que la distancia de 1.400 metros resulta ideal para su desempeño.

En las taquillas, Barnes pagó un dividendo de $5.22 a ganador, $2.50 al place y $2.32 al show. Para el jinete boricua José Luis Ortiz, esta victoria marca la número 3.402 de por vida, la 259 en lo que va de año y su stakes de Grado número 24.