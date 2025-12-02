NFL: ¡Inaceptable! La casa del coordinador Kevin Patullo es vandalizada por fanáticos de los Eagles

Suscríbete a nuestros canales

La frustración de la afición de los Philadelphia Eagles tras la derrota de la semana pasada contra los Bears (24-15) ha escalado a un nivel inaceptable. El descontento se dirigió directamente al hogar del coordinador ofensivo, Kevin Patullo, cuya casa fue atacada con huevos la madrugada del sábado, según confirmó el Departamento de Policía de Moorestown.

El Vandalismo

Un video de lo ocurrido circuló rápidamente en redes sociales, mostrando a varias personas lanzando objetos contra la residencia de Patullo. Si bien las publicaciones iniciales sugerían que el ataque se había llevado a cabo con piedras, un representante de la policía local aclaró que se trató de un acto de vandalismo con huevos. La investigación para identificar y aprehender a los responsables sigue en curso.

El incidente subraya la profunda presión que recae sobre Patullo (44 años) debido al bajo rendimiento del equipo en lo que va de la temporada.

Crisis Ofensiva: El Talón de Aquiles de Filadelfia

La reacción de la afición es un reflejo de la crisis ofensiva que atraviesa la franquicia, la cual resulta aún más frustrante por un detalle crucial: se trata del equipo de ataque mejor pagado de toda la NFL.

A pesar de la alta inversión, los números del equipo reflejan una ineficiencia palpable:

Puesto 24 en yardas totales (304.8 por partido).

Puesto 23 en yardas por pase (196.3 por partido).

Puesto 22 en promedio de carreras terrestres (108.5 yardas por partido).

Puesto 19 en anotaciones (22.5 puntos por partido).

Patullo Ratificado en su Puesto

Patullo ha sido parte del cuerpo técnico de los Eagles desde la llegada del Head Coach Nick Sirianni en 2021. Esta temporada fue ascendido al puesto de coordinador ofensivo para reemplazar a Kellen Moore (ahora entrenador de los New Orleans Saints), lo que pone la responsabilidad directamente sobre sus hombros.

Pese al caos generado y el fin de semana de evaluación, Sirianni reiteró durante una conferencia de prensa este lunes que Patullo seguirá siendo el coordinador ofensivo de las Águilas.

Los Eagles (8-4) enfrentan una racha de dos derrotas consecutivas y buscarán recuperar el rumbo en la Semana 14 cuando se enfrenten a Los Angeles Chargers el próximo lunes.