Emblemática actriz de “Las Juanas” fue discriminada por una reconocida agencia

Suscríbete a nuestros canales

La emblemática actriz de “Las Juanas" Judy Henríquez , de 81 años, recibió malos tratos por parte de un agencia en Colombia en medio de un casting, la denuncia fue realizada por su hija, la también actriz Adriana Romero.

Haciendo uso de sus redes sociales, Romero alzó la voz por su madre y todos los actores veteranos por la reciente discriminación a Judy Henríquez por su avanzada edad al presentarse en una audición.

“Una denuncia pública: a mi madre, la reconocida actriz Judy Henríquez, una agencia de casting en Colombia la trató como vejete, aduciendo que por su edad ya no querían que ni siquiera pudiera presentar un casting para el proyecto que estaban llevando a cabo”, destacó visiblemente molesta.

Además, informó que se enteró del comentario despectivo por casualidad al escuchar todo lo que decían de su progenitora. Sin embargo, confirmó que no revelará el nombre de la agencia.

“No voy a decir el nombre por una razón, porque yo me enteré de esto casi que por accidente, no me correspondía ni estar ahí ni escuchar lo que escuché”, expresó.

Adriana Romero exige respeto para los actores

Motivada por la agresión hacia Judy Henríquez, Adriana Romero pidió respeto a quienes por años se han dedicado a la actuación, resaltando que, es una profesión al igual que otras.

“Las agencias de casting parecen olvidar que los actores y actrices somos quienes ponemos la cara frente a las cámaras. Este oficio y quienes lo ejercemos merecemos respeto”, reafirmó.

“Le pido a las productoras que exijan a las agencias un trato digno hacia los actores y actrices”, concluyó.

Judy Henríquez, historia de las telenovelas

Emblemática por su trayectoria en cine, teatro y televisión, Judy Henríquez se convirtió en una cara reconocida en el medio artístico en su natal Colombia e internacionalmente por sus aportes al arte y larga trayectoria que abarca décadas de éxitos.

Dentro de sus grandes producciones destacan “Señora Isabel”, por su papel protagónico; “Las Juanas” telenovela que apuntó al éxito en el extranjero y llevándose la gloria con el personaje de Doña Cuadrado.

Otros créditos importantes son: “Mujeres Asesinas”, “Hasta que la plata nos separe” y “Tentaciones”, entre otros proyectos.



