Actriz de telenovelas mexicanas recibe dos diagnósticos incurables: "Me puedo morir"

La actriz de telenovelas mexicanas Yolanda Andrade compartió detalles de los diagnósticos incurables que recibió, luego de meses de especulaciones sobre su estado de salud.

Con sinceridad, la actriz abordó el tema anunciando incluso su muerte. “Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces, en conclusión, quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios”, dijo en una entrevista para Telediario.

Sus declaraciones dejaron al público que la sigue desde hace años conmocionados por su cómo afronta su complejo cuadro clínico, al mismo tiempo que piden por su mejoría.

Una enfermedad silenciosa

Si bien Yolanda Andrade compartió algunos detalles, se reservó información privada del diagnóstico, pero, admitió que es una enfermedad degenerativa.

"Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera", comentó.

La actriz fue diagnosticada con aneurisma cerebral en 2023. Tiempo más tarde, trascendió a la prensa que también tendría esclerosis múltiple, gracias al productor Enrique Gou, sin embargo, esta noticia no fue confirmada ni desmentida por Andrade.

Agradecida por el apoyo

La presentadora de “Montse & Joe” extendió un agradecimiento a cada una de las personas que se han preocupado por ella y han manifestado su apoyo a través de redes sociales con mensajes cargados de esperanza.

“Siento algo espectacular en mi persona porque hay mucha gente que me abraza, que no sabía que me conocía, para mí era algo natural, gente que me abraza que reza por mí, eso no hay manera, amigos que hace muchos años no aparecían ahora aparecen cuando más lo necesito", señaló.