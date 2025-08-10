Actriz de "Pasión de Gavilanes" se divorcia tras fingir su amor por 2 años

Suscríbete a nuestros canales

La querida actriz colombiana Paola Rey, famosa por su participación en producciones como "Pasión de Gavilanes", sorprendió a sus seguidores al revelar que, hace dos años y medio tomó la decisión de separarse de su esposo, el también actor Juan Carlos Vargas.

Fue a través de las redes sociales, donde la colombiana dejó frío a su público aunque aseguró que, a pesar de la ruptura, continúan siendo amigos y manteniendo una buena relación por el bienestar de sus hijos.

Paola Rey fingió su amor

En el mensaje publicado en sus historias de Instagram, Rey explicó que la separación fue una decisión tomada de mutuo acuerdo y guiada por el respeto, el cariño y una priorización clara de la tranquilidad de sus hijos, Oliver y Leo.

"Desde entonces, hemos atravesado un momento de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos, aunque ya no compartimos la vida en pareja, seguimos siendo una familia unida", escribió la actriz.

La revelación tomó por sorpresa a muchos, ya que tanto Paola como Juan Carlos estuvieron juntos públicamente en la final del "MasterChef Celebrity Colombia 2024" y, durante la celebración del triunfo de Paola, dejándose ver como una pareja feliz.

¿Por qué se lo callaron?

La actriz puntualizó que este era el momento adecuado para compartir la noticia con sus seguidores, reafirmando que su amistad se ha fortalecido y que ambos seguirán acompañando a sus hijos con amor en cada etapa de sus vidas, sin que la separación afecte su rol como padres.

"Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente. Nos han visto y nos seguirán viendo juntos. Acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas", apuntó.

El idilio de amor entre Paola y Juan Carlos comenzó en 2007 durante las grabaciones de la telenovela "Montecristo". 3 años después se casaron y, en 2013 se convirtieron en padres por primera vez tras la llegada de su primogénito Oliver. En 2018 recibieron a Leo formando una familia de 4.