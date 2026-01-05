Inicia el 2026 con estas series imperdibles de los streamings más populares

Suscríbete a nuestros canales

Enero de 2026 viene cargado de estrenos de series altamente esperados, regresos de dramas que marcaron tendencia y nuevas apuestas que prometen dominar la conversación de los próximos meses.

Desde finales épicos hasta thrillers psicológicos y fantasía de gran escala, hay opciones para todos los gustos en este principio de año.

Las series que llegan en enero

La Familia Upshaw – Temporada 7 (Netflix)

Para quienes aman la comedia con corazón, “La familia Upshaw” regresa con su séptima y última temporada el 15 de enero. Esta serie ha sido aclamada por su humor auténtico y representación de personajes diversos, y ahora se prepara para una conclusión emotiva que celebra la lealtad familiar.

El Caballero de los Siete Reinos (HBO Max)

Desde la vasta mitología de “Juego de Tronos”, llega “El Caballero de los Siete Reinos”, una nueva serie original de HBO Max que debuta el 19 de enero.

Ambientada en un periodo anterior a los eventos de “Game of Thrones”, esta aventura sigue las peripecias del caballero Dunk y su escudero Egg, ofreciendo una mezcla de fantasía, humor y emoción para fanáticos de Westeros y nuevos espectadores por igual.

Los Bridgerton – Temporada 4 Parte 1 (Netflix)

La exitosa saga de romance y drama regresa con la primera parte de su cuarta temporada el 29 de enero en Netflix. Centrarse en Benedict Bridgerton y su búsqueda de amor promete repetir la fórmula que ha convertido a Bridgerton en un fenómeno global, mezclando romance, intriga social y guiones adictivos.

The Pitt – Temporada 2 (HBO Max)

Los fanáticos del drama médico tendrán su dosis con la segunda temporada de “The Pitt”, que regresa el 9 de enero con más casos intensos, dilemas éticos y narrativas humanas ambientadas en un hospital. El realismo y la urgencia del show lo han convertido en uno de los dramas más comentados de la plataforma.

Wonder Man (Disney+)

El universo Marvel suma una nueva entrega con “Wonder Man”, programada para el 28 de enero en Disney+. Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, esta serie combina sátira del mundo del espectáculo con la acción característica del MCU, ofreciendo una propuesta fresca dentro del universo de superhéroes.

El Robo (Prime Video)

El thriller de atracos “El Robo”, con Sophie Turner en el elenco principal, llega a Prime Video el 21 de enero. Con su mezcla de acción, tensión y estrategia criminal, esta serie promete mantener a los espectadores al borde de su asiento mientras los personajes ejecutan un plan que desafía a las autoridades y a sus propios límites.

Teherán y Las Gotas de Dios (Apple TV+)

Apple TV+ inicia el año con fuertes regresos: “Teherán” el 9 de enero y “Las gotas de Dios” el 21 de enero, continuando sus historias de espionaje internacional y drama sofisticado con nuevos capítulos que profundizan en personajes intrigantes y complejas tramas globales.

Machos Alfa – Temporada 4 (Netflix)

El panorama hispano también brilla con la cuarta temporada de “Machos Alfa”, que debuta el 9 de enero. Esta comedia española se ha consolidado como favorita por su humor y retrato social, atrayendo tanto audiencia local como internacional.

Marbella: Expediente Judicial – Temporada 2 (Movistar Plus+)

Los seguidores del suspense judicial tienen una cita con la segunda temporada de “Marbella: Expediente Judicial” el 22 de enero en Movistar Plus+. La serie combina investigación, crimen y drama legal en el pintoresco escenario de la costa española.

Agatha Christie: Las Siete Esferas (Netflix)

Para los amantes del misterio clásico, “Agatha Christie: Las siete esferas” se estrena el 15 de enero en Netflix con una adaptación de la icónica novela. Esta miniserie de misterio presenta una trama enrevesada y un elenco de personajes que desafían a los espectadores a resolver el enigma antes que los protagonistas.